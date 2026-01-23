Reality-Star Bethenny Frankel leidet an chronischer Nierenerkrankung

TV–Star hätte Diagnose fast nicht erhalten

Bereits vor einigen Monaten sei bei routinemässigen Blutuntersuchungen eine eingeschränkte Nierenfunktion festgestellt worden. Daraufhin sei sie an einen Nierenspezialisten überwiesen worden. «Ich wollte eigentlich nicht gehen... ich hatte heute keine Lust», gab der «The Real Housewives of New York City»–Star zu. Dort habe sie schliesslich die Diagnose erhalten. Die genaue Ursache sei unklar: Möglich seien eine Autoimmunerkrankung oder Folgen eines traumatischen allergischen Schocks vor einigen Jahren. Zudem habe sie in der Vergangenheit häufig Harnwegsinfektionen gehabt. Auch das könnte damit zusammenhängen.