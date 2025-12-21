Reality-Star Justine Dippl hatte einen Horror-Autounfall

Derzeit benötigt Justine vor allem Zeit, um das Geschehene zu verarbeiten. Obwohl sie sich vorgenommen hat, für ihre Tochter stark zu bleiben, gibt sie offen zu, dass ihr momentan alles zu viel sei. Das Erlebnis habe ihr und ihrer Familie wieder einmal schmerzhaft vor Augen geführt, wie schnell sich das Leben von einem Moment auf den anderen ändern kann. Zudem appelliert sie: «Schnallt euch auf jeden Fall immer an. Auch für kurze Wege.»