Reality-TV-Star Eva Benetatou ist wieder Single

Die mögliche Dschungelcamp–Kandidatin Eva Benetatou (32) hat sich von ihrem Partner Dennis getrennt. Das gab die Reality–TV–Darstellerin bei einem Event am Freitagabend (6. Dezember) bekannt. «Mein Freund Dennis und ich haben uns getrennt, das ist ganz frisch», sagte sie der «Bild»–Zeitung. Sie habe am letzten Samstag ihre Sachen gepackt und sei gegangen. «Es ist einfach zu viel vorgefallen, was ich gar nicht ausbreiten will. Aber es geht nicht mehr zwischen uns.»