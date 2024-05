Reality-TV-Star Janina Youssefian wird heiraten

Reality–Star Janina Youssefian (41) will laut «Bild»–Zeitung im Juni heiraten. Die 41–Jährige bestätigte der Zeitung ihre Verlobung mit ihrem Partner: «Er hat mir den Antrag ganz romantisch bei einer Gondelfahrt in Venedig gemacht. Mir blieb nur die Wahl, ins Wasser zu springen. Aber das war mir zu dreckig, also habe ich mich für den Ring entschieden.» Sie fügte hinzu: «Nein, jetzt im Ernst... Andreas liest mir jeden Wunsch von den Augen ab. Ich liebe sein Lachen, seine offene Art und dass er immer Spass haben möchte. Jeder Tag mit ihm ist ein Feier–Tag.»