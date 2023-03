Reality-TV-Star Yeliz Koc ist wieder vergeben

Ihre Entscheidung hat die 29-Jährige bis heute, sieben Monate nach den Dreharbeiten, nicht bereut. Jannik Kontalis geht auch in der Ersatzpapa-Rolle für die kleine Snow Elanie aus Yeliz Kocs früherer Beziehung voll auf. «Ich liebe Snow über alles. Und es macht für mich keinen Unterschied, ob sie meine eigene Tochter ist oder nicht. Fühlt sich einfach so an, als wäre es mein eigenes Kind», schwärmt er im Interview mit RTL.