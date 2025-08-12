Realitystars mischen «GZSZ», «AWZ» und «Unter uns» auf

Alessia Herren

Alessia Herren (23), Tochter des verstorbenen Schauspielers und Ballermann–Stars Willi Herren (1975–2021), ist seit ihrer Kindheit deutschlandweit bekannt. In den vergangenen Jahren konzentrierte sie sich zunehmend auf das Reality–Fernsehen und war unter anderem im «Sommerhaus der Stars» zu sehen. Anfang des Jahres belegte sie im Dschungelcamp den dritten Platz und erwähnte dort, sich eine berufliche Zukunft im Einzelhandel vorstellen zu können. Wenige Monate später gab RTL bekannt, dass Herren in der Daily «Unter uns» eine Gastrolle übernimmt – als Aushilfe im kultigen Büdchen von Easy (Lars Steinhöfel, 39).