Rebecca Mir: Darum ist der rote Teppich in Cannes so besonders

Wie können prominente Frauen dazu beitragen, dass in Sachen Schönheitsideale oder Körperbewusstsein ein Umdenken stattfindet?

Mir: Ich glaube ein Umdenken findet statt, wenn man sich in seinem Körper wohlfühlt und das ausstrahlt. Und vielleicht gar nicht darauf achtet, was andere Menschen sagen und einfach auf sich selbst hört, was man gerne hat, was man mag und mit sich zufrieden ist.