Rebecca Mir macht Fastenkur: «Ich esse fünf Tage nichts mehr»

In einem Post vom Donnerstag gab Mir ihren Followern ein Update: Tag eins sei ihr «gar nicht so leicht» gefallen, sie habe oft an Essen gedacht und Hunger verspürt. «Heute an Tag zwei wird es schon ein bisschen besser. Ich trinke fleissig Tee, Wasser und Brühe. Mir ist etwas kalt und ich fühle mich ein bisschen schlapp, aber zum Glück habe ich keine Kopfschmerzen.» Sie wolle ihrem Immunsystem «einen richtigen Boost» geben, «damit der Körper kranke Zellen abbaut und Platz für neue, gesunde Zellen entsteht». Humorvoll fügte sie an: «Ich hasse alle meine Freunde, die mir gerade schreiben, dass sie Pizza und Spaghetti Bolognese essen. Ich hasse euch.»