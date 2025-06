Rebecca und Massimo: «Wir sollten öfter eine Date-Night einplanen»

Hanna Weig und Jörn Schlönvoigt sind trotz Trennung Freunde

Dem können auch Hanna Weig (29) und Jörn Schlönvoigt (38) nur zustimmen, die zufällig gleichzeitig am roten Teppich eintreffen. Das Paar ist zwar seit drei Jahren getrennt, für die gemeinsame Tochter zieht es jedoch an einem Strang. «Wir verstehen uns sehr gut, das sind wir schon alleine unserem Kind schuldig. Wir gehen sehr respektvoll miteinander um. Das machen viele getrennte Paare falsch. Wir sind befreundet und sehen uns auch jede Woche. Dann unternehmen wir auch mal etwas gemeinsam und gehen mit unserer Tochter zusammen in den Zoo», erklärt Weig.