Rebel Wilson hat 14 Kilo zugenommen: «Fühle mich schlecht»

Die australische Schauspielerin Rebel Wilson (43) hat auf Instagram einmal mehr offen über ihr Gewicht gesprochen. Freimütig erklärt die 43–Jährige, dass sie nach einem arbeitsreichen Jahr 14 Kilogramm zugenommen habe. «Wirklich hart zu arbeiten hat für mich bedeutet, dass ich wegen des ganzen Stresses 14 Kilogramm (30 Pfund) zugelegt habe. Dadurch fühle ich mich schlecht, was mich selbst angeht ... es sollte nicht so sein ... aber so ist es», schreibt Wilson in einem Post vom Montag (15. Januar), der sie in einem schwarzen Badeanzug und mit Sonnenbrille an Bord eines Bootes in einem Whirlpool zeigt.