Rebel Wilson singt mit Kylie Minogue «Happy Birthday»

Party–Wochenende in Sin City

Das Paar hatte den runden Geburtstag das ganze Wochenende über in Las Vegas gefeiert. Dazu prangte auch ein Pärchenfoto in XXL–Grösse auf einer Werbetafel am Hotel «Resorts World Las Vegas». Der Höhepunkt dürfte aber wohl der Gastauftritt von Kylie Minogue auf der Party gewesen sein – inklusive eines Ständchens für das Geburtstagskind. Am Sonntag teilte Rebel Wilson mehrere Fotos und Videos davon auf ihrem Instagram–Account. «Wir sollten so GLÜCKLICH sein (glücklich, glücklich, glücklich!)», betitelte sie den Beitrag in Anspielung auf Minogues Hit «I Should Be So Lucky». Ihre Verlobte habe ihren 40. Geburtstag damit verbracht, «mit der Legende selbst zu singen und zu tanzen».