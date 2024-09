Rebel Wilson und Ramona Agruma haben in Italien geheiratet

Töchterchen Royce veränderte ihr Leben

Zuvor war Rebel Wilson mit Männern liiert. Mit Designerin Ramona Agruma legte sie dann eine Blitzliebe hin. Nur wenige Monate nach Bekanntwerden ihrer Liebe gab das Paar im November 2022 die Geburt von Töchterchen Royce Lillian (1) per Leihmutter bekannt. Wiederum drei Monate später verlobte sich das Paar. Bei einem Auftritt in der australischen «Morning Show» erzählte Agruma, Royces Geburt sei für beide Frauen eine «lebensverändernde» Erfahrung gewesen. «Es ist, als würde man anfangen, an jemand anderen statt an sich selbst zu denken, die Prioritäten ändern sich.»