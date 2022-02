Rechte für «Der Herr der Ringe» und «Der Hobbit» stehen zum Verkauf

Die Filmgesellschaft Warner Bros besitzt auch Rechte an dem Franchise. Es konnte sich im Laufe der Zeit aber nie mit der Saul Zaentz Company geeinigt werden, wer welche Rechte innehatte. Jedoch heisst es, dass die Rechte für Live-Action-Filme im vergangenen Jahr exklusiv an die Saul Zaentz Company vergeben worden sind, nachdem Warner Bros in den vergangenen Jahren keine «Herr der Ringe»-Projekte aktiv produziert hat. Aus diesem Grund, und im Hinblick auf die Amazon-Serie, habe man sich nun zum Verkauf der Rechte entschieden.