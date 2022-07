Rechtsstreit mit Amber Heard: Johnny Depp legt ebenfalls Berufung ein

Demnach wehrt er sich gegen die Geldstrafe in Höhe von zwei Millionen Dollar, die ihm das Gericht in Virginia auferlegt hat. Heard wurde diese Summe als Schadenersatz für ihre Gegenforderungen zugesprochen. Die Geschworenen sprachen Depp hingegen 15 Millionen Dollar Schadenersatz zu. Heard muss aufgrund eines Gesetzes in Virginia, das Strafschadenersatz begrenzt, allerdings nur 10,35 Millionen Dollar zahlen.