Recyceln statt wegwerfen: So nutzt man den Tannenbaum nach dem Fest

Ein festlich geschmückter Christbaum ist eine der schönsten Weihnachtstraditionen und gehört für viele Menschen zum Fest dazu. In Deutschland werden jedes Jahr rund 29 Millionen Weihnachtsbäume gekauft - die abgeholzten Nadelbäume hinterlassen allerdings einen grossen ökologischen Fussabdruck. Es lohnt sich, Tanne, Fichte und Co. nicht einfach zu entsorgen, sondern das Holz und die Nadeln in anderen Bereichen, etwa in der Küche, einzusetzen.