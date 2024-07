Rede an Nation: Joe Biden klärt über Rücktritt und seine Zukunft auf

Zwar nannte er den Namen des republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump (78) zu keiner Stelle. Jedoch wurde überdeutlich, wen er in der folgenden Passage seiner Rede meinte: «Amerika muss wählen, ob es nach vorne oder rückwärts gehen will. Zwischen Hoffnung und Hass, zwischen Einheit und Spaltung. Wir müssen entscheiden, ob wir noch immer an Ehrlichkeit, Anstand, Respekt, Freiheit, Gerechtigkeit und Demokratie glauben.»