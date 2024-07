Reeperbahn-Graffitis und Camping: Hamburg ist im Taylor-Swift-Fieber

Rahmenprogramm rund um die Konzerte

Swifties, die keins der begehrten Tickets ergattern konnten, können sich in Hamburg auf ein ausgiebiges Rahmenprogramm freuen. Mehrere Locations in der Stadt laden zu After–Show–Partys oder Cocktailabenden zu den Hits der Musikerin ein. In der Barclays Arena gibt es zudem einen «Merch Megastore», in dem Fanartikel erstanden werden können. Ein Tattoostudio im Stadtteil Eimsbüttel hat für die beiden Konzerttage einen «Taylor Swift Walk In Day» organisiert, bei dem man sich ohne Termin ein Taylor–Tattoo stechen lassen kann.