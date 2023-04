«Die Kinder haben Vorrang»

Witherspoon und Phillippe waren von 1999 bis 2007 verheiratet; nach der Scheidung behielten sie das gemeinsame Sorgerecht für Deacon und Tochter Ava (23). Beide betonten immer wieder, wie wichtig ihnen ein gutes Co-Parenting sei: «Als geschiedener Elternteil muss man an diesen Punkt kommen, an dem nicht man selbst, sondern die Kinder Vorrang haben», sagte Ryan Phillippe einmal in einem Interview.