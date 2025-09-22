Reese Witherspoon: Paparazzi belagerten sogar ihre Kinder

Britney Spears wurde wie ein Tier gejagt

Reese Witherspoon kann zudem gut verstehen, was Britney Spears (43) damals durchmachen musste. «Ich habe gesehen, wie sie Britney Spears gejagt haben», erzählt sie. «Sie hatte zwei kleine Kinder, und ich hatte zwei kleine Kinder, und ich fand es wirklich unfair, sie als ‹böses Mädchen› darzustellen und mich als ‹gutes Mädchen›.» Spears sei damals ebenfalls nur eine junge Mutter gewesen, die versucht habe, sich zurechtzufinden. Sie sei «wie ein Tier gejagt» worden «und was das in einem auslöst und mit einem macht, ist sehr traumatisch».