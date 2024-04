Reese Witherspoon plant Spin-off-Serie zu «Natürlich blond»

In «Natürlich blond» verkörperte Witherspoon die Hauptrolle der Elle Woods, einer modebewussten Studentin, die beschliesst, in Harvard Jura zu studieren, um ihren Freund zurückzugewinnen. Auch in der Fortsetzung «Natürlich blond 2» (2003) schlüpfte sie in die Rolle und verkörperte Woods, die mittlerweile als Anwältin eine Kampagne gegen Tierversuche startet. Im dritten Film, «Natürlich blond 3 – Jetzt geht's doppelt weiter» (2009), war Witherspoon nicht mehr zu sehen, jedoch fungierte sie als Produzentin für die Komödie, die sich um die Cousinen von Elle Woods drehte.