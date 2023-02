Reese Witherspoon: Sie gratuliert «grosser Schwester» Jennifer Aniston

Die Dreharbeiten zur dritten «The Morning Show»-Staffel sind beendet

Die auf so zauberhafte Art beglückwünschte Aniston bedankte sich in den Kommentaren zu Witherspoons Post mit den Worten: «Aw, ich liebe dich, süsse Schwester», gefolgt von einem Herz-Emoji. Auf ihrem eigenen Instagram-Kanal hat die 54-Jährige zudem erst vor wenigen Tagen eine weitere Reihe von Bildern geteilt, die sie am Set der Serie «The Morning Show» mit ihren Co-Stars zeigen. «Staffel drei ist abgedreht», schrieb Aniston zu ihrem Post. Auch der offizielle Instagram-Kanal von «The Morning Show» hat das Ende der Dreharbeiten mittlerweile bestätigt. Ein Startdatum für die neuen Episoden der Serie ist gegenwärtig noch nicht bekannt.