Reese Witherspoon soll wieder in festen Händen sein

Wurde aus Freundschaft mehr?

Am vergangenen Wochenende wurden die beiden bereits auf einem Hubschrauberlandeplatz in New York fotografiert, wie «Page Six» vermeldete. Dabei sollen auch Witherspoons Söhne Tennessee (11) und Deacon (20) mit dabei gewesen sein. Die britische «Daily Mail» berichtete erstmals Ende Juli, dass der Hollywoodstar und der deutsche Finanzier in New York gesichtet wurden. Demnach wurden die beiden innerhalb einer Woche zweimal zusammen gesehen. Fotos zeigen die beiden in eine Unterhaltung vertieft auf den Strassen des Big Apple.