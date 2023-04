Reese Witherspoon strahlt bei erstem Auftritt nach ihrer Scheidung

Trennung nach zwölf Jahren Ehe

Witherspoon machte die Trennung von Toth Ende März öffentlich, am 1. April reichte sie die Scheidung ein. Das Schauspielerpaar war zwölf Jahre lang verheiratet und teilt einen zehnjährigen Sohn, Tennessee. Er habe nun «grösste Priorität», schrieb Witherspoon in einem inzwischen gelöschten Statement auf Instagram. Mit Toth wolle sie in «tiefer Liebe, Freundlichkeit und gegenseitigem Respekt für alles, was wir miteinander geschaffen haben», weiter verbunden bleiben.