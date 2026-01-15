Reese Witherspoon warnt Fans vor Betrügern und Fake-Profilen

Im Internet nehmen Betrüger zunehmend Fans bekannter Persönlichkeiten ins Visier. Auf Plattformen wie TikTok und Instagram geben sie sich als Stars aus und kontaktieren Nutzer per Direktnachricht, um Vertrauen aufzubauen und an persönliche Daten zu gelangen.
Genau das ist jetzt auch Reese Witherspoon (49) passiert. Im Netz kursieren Fake–Profile der Schauspielerin. Jetzt hat sie auf TikTok vor dem Betrug der Scammer gewarnt.
Witherspoon wendet sich auf TikTok an ihre Follower
In einem am Mittwoch veröffentlichten TikTok–Video wandte sich Reese Witherspoon direkt an ihre Fans und warnte vor Accounts, die sich als sie ausgeben. Gleich zu Beginn machte die Schauspielerin deutlich, wie ernst die Lage sei, und erklärte: «Ich will euch sagen, womit ich mich die letzten 24 Stunden herumschlagen musste.»
«Auf TikTok und Instagram geben sich mehrere Personen als ich aus. Sie schreiben Menschen an, versuchen Beziehungen zu ihnen aufzubauen, persönliche Informationen zu erlangen und sogar Treffen zu vereinbaren», erläuterte Witherspoon mit Blick auf die Betrugsmasche.
«Ich möchte, dass ihr wisst: Das bin nicht ich. Es ist sehr belastend, dass Menschen meinen Namen benutzen, um andere zu manipulieren. Aber ich möchte euch versichern, dass ich das nie machen würde», sagte Witherspoon. Sie betonte zudem, dass sie ihre Fans niemals um Geld oder private Informationen bitten und auch keine Treffen vereinbaren würde.
Appell an die Fans
«Bitte prüft genau, ob diese Accounts verifiziert sind», mahnte die Schauspielerin weiter.
Sie machte zudem deutlich, dass solche Betrugsversuche nicht nur sie betreffen, sondern viele Prominente. Umso wichtiger sei es, vorsichtig zu bleiben.
Viele Stars sind von der Problematik betroffen
Reese Witherspoon ist nicht der erste Star, der vor Online–Betrug warnt. Bereits im Juni 2025 rief Helen Mirren (80) dazu auf, Nachrichten von einer E–Mail–Adresse zu ignorieren, die unter ihrem Namen für eine angeblich wohltätige Organisation warb.
Auch Sandra Bullock, Johnny Depp und Tom Hanks haben ihre Fans in den vergangenen Monaten vor ähnlichen Betrugsmaschen gewarnt.