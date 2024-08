Regie-Legende David Lynch kann wegen Erkrankung Haus nicht verlassen

Kult–Regisseur David Lynch (78), der für unvergessene Filmklassiker wie «Blue Velvet», «Mulholland Drive» oder die Fernsehserie «Twin Peaks» verantwortlich zeichnete, hat enthüllt, dass bei ihm ein Lungenemphysem festgestellt worden ist. Aufgrund seiner Erkrankung kann der Filmemacher nicht mehr sein eigenes Zuhause verlassen. Das berichtet Lynch in der aktuellen Ausgabe des Filmmagazins «Sight and Sound» (via «Independent»).