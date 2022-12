Regisseur Ang Lee dreht Film über Bruce Lee mit eigenem Sohn Mason Lee

Die Legende um Bruce Lee

Bruce Lee wurde in den USA als Kind chinesischer Eltern geboren, wuchs aber in Hongkong auf und erlernte verschiedene Kampfsporttechniken. In den USA teilte er sein Wissen mit Schauspielgrössen wie Steve McQueen (1930-1980) oder Chuck Norris (82). Sein Können verband er schliesslich in seiner eigens ausgetüftelten Kampfsportlehre Jeet Kune Do.