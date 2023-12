Regisseur Christopher Landon verlässt «Scream 7»

Die Produzenten der Horrorfilm–Reihe «Scream» müssen im siebten Teil bittere Verluste hinnehmen: Nach den beiden Schauspielerinnen Melissa Barrera (33) und Jenna Ortega (21) ist nun auch Regisseur Christopher Landon (48) nicht mehr an der Produktion beteiligt. Auf dem Onlinedienst «X» (ehemals Twitter) gab der US–amerikanische Drehbuchautor und Filmregisseur am 23. Dezember bekannt, «Scream 7» vor einigen Wochen verlassen zu haben. «Das wird einige enttäuschen und anderen erfreuen. Es war ein Traumjob, der sich in einen Albtraum verwandelt hat. Und es bricht mir das Herz für alle Beteiligten. Jeden. Aber es ist Zeit, weiterzuziehen.»