Regisseur David Ayer:«Suicide Squad hat mich gebrochen»

«Okay, wir werden David Ayers düsteren, gefühlvollen Film jetzt in eine verdammte Komödie verwandeln», legt der frustrierte Filmemacher den Studiochefs in den Mund. Die Kritik verriss «Suicide Squad» in der Folge, doch der Film mit Will Smith (54) und Margot Robbie (33) wurde zu einem Kinohit. Ayer distanzierte sich immer wieder öffentlich von der Kinoversion.