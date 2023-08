Nach Teil 3 soll Schluss sein: «Bücher werden immer esoterischer»

Diese Sicht des Buchautors will der «Blade Runner: 2049»–Regisseur in seinem Wunschprojekt nun deutlich herausarbeiten. Doch nach Teil 3 um «Dune Messiah» soll für ihn Schluss sein. «Danach werden die Bücher immer esoterischer», so Villeneuve zu «Empire» weiter.