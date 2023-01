Regisseur für Anspruch und Unterhaltung: Steven Soderbergh wird 60

«Contagion» und sein Corona-Comeback

2011 kam Soderberghs «Contagion» mit Matt Damon (52) und Kate Winslet (47) heraus. Damals ahnte er wohl noch nicht, dass der Thriller neun Jahre später ein trauriges Comeback feiern würde: Die Geschichte über den Kampf gegen eine tödliche Pandemie kehrte mit der Corona-Krise zurück in die Film-Charts von iTunes. Im März 2020 traten die Darsteller aus dem Film sogar in Twitter-Videos als Botschafter für die Corona-Regeln auf. Soderbergh selbst wurde wenig später von der «Director's Guild of America» zum Leiter eines Komitees ernannt, das klären sollte, wann und wie die Arbeit in Hollywood wieder sicher aufgenommen werden kann.