Regisseur James Cameron: KI ist «ernsthafte Gefahr für die Menschheit»

Der dreifache Oscargewinner Cameron vergleicht den weltweiten Wettlauf um immer neue Möglichkeiten in der Anwendung der KI mit dem nuklearen Wettrüsten der Vergangenheit. «Die grösste Gefahr stellt die Bewaffnung der KI dar. Ich kann mir vorstellen, dass mithilfe der KI in der Zukunft ein Krieg allein von Computern geführt werden könnte - und zwar in einem Tempo, das es Menschen unmöglich macht, noch einzugreifen.»