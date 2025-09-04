Regisseur James Gunn verrät: «Superman 2» kommt 2027 in die Kinos

Zusätzliche Infos stehen zwar nicht geschrieben, der Post enthält aber dennoch weitere Details. So zeigt er eine Zeichnung von Superman, auf der der Held neben seiner Nemesis Lex Luthor steht. Für mehr Schlagkraft und Chancengleichheit im Duell mit dem übermächtigen Kryptonier hat sich der Superschurke in einen massiven Kampfanzug geschmissen. Verlinkt sind neben dem offiziellen Instagram–Account von DC auch jene der beiden Hauptdarsteller David Corenswet und Nicholas Hoult (35). Beide werden also auch in der Fortsetzung in ihre gegensätzlichen Rollen schlüpfen.