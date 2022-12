Regisseur Ol Parker zeigt sich offen für «Mamma Mia 3»

«Mamma Mia! Here We Go Again»-Regisseur Ol Parker (53, «Ticket ins Paradies») hat angedeutet, dass er für einen weiteren Film des Musical-Franchise zur Verfügung stehen würde. «Judy Craymer, die Produzentin hinter dem Musical und den ersten beiden Filmen, hat immer geplant, dass es eine Trilogie wird», sagte Parker «Screen Rant» im Interview. «Ich weiss, dass es ein Verlangen nach einem dritten Teil gibt, und ich weiss, dass sie einen Plan hat. Wäre das nicht schön», so der Regisseur.