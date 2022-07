Regisseur Roland Emmerich dreht Gladiatorenserie für Peacock

Der Regisseur brennt bereits darauf, «diese Welt aus Blut, Schweiss und Tränen ins Fernsehen zu bringen». Auf nervenaufreibende Actionsequenzen der Marke Emmerich werden sich interessierte Serienfans also definitiv einstellen dürfen. Doch auch abseits des Kolosseums soll sich «Those About To Die» abspielen und die römische Politik sowie die Gesellschaft beleuchten. Als Vorlage, um dies so authentisch wie möglich zu tun, dient das gleichnamige Sachbuch von Autor Daniel Mannix. Klingt im ersten Moment nach einer Mischung aus Ridley Scotts (84) «Gladiator» und der blutigen Serie «Spartacus».