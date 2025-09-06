Regisseur Ron Howard privat: In seinem Haus gibt es «keine Regeln»

Der vierfache Vater und sechsfache Grossvater berichtet am Rande der Gala YES Scholars 25th Anniversary im kalifornischen Los Angeles, dass er und seine Frau, Highschool–Liebe Cheryl (71), überaus liebevolle und wenig autoritäre Grosseltern geworden seien. «Meine Frau, die immer eine strenge Mutter war, eine Art Disziplinarin, ist jetzt voll und ganz in den Oma–Modus gewechselt», gibt Ron zu und imitiert eine Szene aus ihrem Leben: «‹Ach, komm schon! Es ist mir egal, wie deine Ernährung aussehen soll! Es ist mir egal, wann du ins Bett gehen sollst!› Regeln gelten nicht mehr.»