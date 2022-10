Regisseur Tim Burton schwört dem «schrecklichen Zirkus» Disney ab

An der Filmfront habe er derzeit kein konkretes Projekt in der Pipeline, wie Burton weiter verriet. Am geplanten Sequel zu seinem Film «Beetlejuice», das sich seit Anfang des Jahres in Planung befinden soll, beteilige er sich demnach nicht. Genug zu tun hat er dank seiner Netflix-Serie «Wednesday», die er gemeinsam mit Alfred Gough (55) und Miles Millar (55) entwickelt hat und auch als Produzent fungiert, dennoch. Die Serie über das titelgebende «Addams Family»-Mitglied, gespielt von Jenna Ortega (20), wird ab dem 23. November bei dem Streamingdienst Premiere feiern.