«Ich wusste nicht, wie ich jemals wieder einen Film drehen könnte, erst recht keinen neuen ‹Black Panther›, so der Filmemacher in einem Gespräch zu »Black Panther: Wakanda Forever", der am 9. November 2022 starten soll. Chadwick Boseman war im Alter von 43 Jahren an den Folgen einer Darmkrebserkrankung verstorben.