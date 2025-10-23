«Regretting You»: Der nächste Hoover-Besteller kommt ins Kino

Wie für Colleen Hoover typisch, geht es auch in «All das Ungesagte zwischen uns – Regretting You» um weit mehr als nur eine Liebesgeschichte. Die US–Autorin verwebt eine schwierige Mutter–Tochter–Beziehung und den tragischen Schicksalsschlag einer ganzen Familie. Daraus entsteht ein Drama, das sich wunderbar für die Kinoleinwand eignet und dank vieler Perspektiven auch eine grosse Zielgruppe ansprechen dürfte. Inszeniert wurde der Streifen von Regisseur Josh Boone (46), der mit der Buchverfilmung «Das Schicksal ist ein mieser Verräter» bereits sein Händchen für dramatische Adaptionen unter Beweis stellte.