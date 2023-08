«Rehragout-Rendezvous»: Frauenpower und tote Hose

Ernstes Thema komödiantisch überhöht dargestellt

Eines der Themen, Franz Eberhofers erotische Krise - er kann nicht mehr so wie er will, weil Susi plötzlich seine Vorgesetzte ist -, ist wieder ein gutes Beispiel dafür, was die Reihe so besonders macht: «Ein eigentlich sehr ernstes Thema - wenn einer keinen hochkriegt, ist es meistens ein Problem im Kopf - wird komödiantisch überhöht dargestellt», erklärt Sebastian Bezzel im Interview mit spot on news. Das sei auch einer der Gründe, warum er «die Eberhofer-Reihe so gerne mag».