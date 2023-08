«Rehragout-Rendezvous» im Kino: Eberhofer-Woche versüsst die Wartezeit

«Guglhupfgeschwader» und «Rita Falk - Frau Eberhofer»

Los geht es am heutigen Montag (7.8.) um 20:15 Uhr im Ersten mit der Krimikomödie und dem Vorjahreskinoerfolg «Guglhupfgeschwader» (2022). «Spielsucht, Millionengewinn und korrupte Polizisten» sind laut Regisseur Ed Herzog (57) die offiziellen Themen in der Buchverfilmung. Aber eigentlich dreht sich auch dieses Mal wieder alles um persönliche Beziehungen inklusive neuem Hund, neuer Freundin und neuer Verwandtschaft in Eberhofers Idylle.