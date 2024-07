«Rehragout-Rendezvous»: Umstrittenster Eberhofer-Film endlich im TV

Noch extremer war allerdings der Güllegruben–Dreh. «Die Dreharbeiten über der Güllegrube waren nicht angenehm. Das Schlimmste an diesen beiden Drehtagen war das Baumeln an diesem riesigen Kran über der Grube. Der Kran wackelte so und ich war ja wirklich gefesselt», erinnerte sich der österreichische Schauspieler. Natürlich habe er Vertrauen in die Crew gehabt, in seinem Kopf sei aber etwas anderes abgegangen: «Wir hatten keine Rettungstaucher vor Ort und die Vorstellung, dass ich in der Güllegrube nicht mal hätte versuchen können zu schwimmen, weil ich ja gefesselt war, war schon gruselig.» Und er fügte hinzu: «Der Gestank war auch schrecklich. Und nach dem ‹Cut› dauerte es immer noch einige Minuten, bis ich aus der misslichen Lage wieder befreit war.» Doch es gab auch einen kleinen Lichtblick: «Immerhin haben wir das Eintauchen an sich nicht in der echten Güllegrube gedreht », erklärte der vielbeschäftige Film– und Fernsehstar.