Reicher Royal-Freund heiratet: Wer ist der Herzog von Westminster?

Ein Ort im Ausnahmezustand

Die Hochzeit von Grosvenor und Henson wird am 7. Juni in der Kathedrale von Chester stattfinden. Als die älteste Schwester des Herzogs, Lady Tamara (44), im November 2004 Edward van Cutsem in der Kathedrale in Anwesenheit der verstorbenen Queen Elizabeth II. (1926–2022) und der Prinzen William und Harry heiratete, sollen Tausende von Menschen in den Strassen gejubelt haben. Nun wird offenbar ein ähnlicher Andrang erwartet.