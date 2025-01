Reife Haut ab 50 richtig schminken: Die besten Kosmetik-Tipps

Rouge frischt den Teint auf

Ein Hauch Rouge kann wahre Wunder wirken, um dem Gesicht Frische zu verleihen. Cremige Produkte lassen sich besonders gut in reife Haut einarbeiten und wirken nicht unnatürlich–pudrig. Das Rouge dazu am besten sanft auf die höchsten Punkte der Wangenknochen auftragen und nach oben hin verblenden. So entsteht ein dezenter Lifting–Effekt. Pfirsich– oder Rosétöne schmeicheln reifer Haut besonders.