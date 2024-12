Reiner Calmund wird ersetzt bei «Grill den Henssler»

Bruce Darnell springt als Juror ein

Calmund ist seit der ersten Staffel Juror der Kochduell–Show von und mit Steffen Henssler (52). Seinen Ausfall will Vox mit verschiedenen Promis überbrücken. So soll in der Aufzeichnung am 6. Dezember Bruce Darnell (67) die Gerichte zusammen mit Christian Rach (67) und Jana Ina Zarrella (47) bewerten.