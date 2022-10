Reiner Calmund wusste seit Juli von Christoph Daums Krebserkrankung

Daum hatte unlängst via Instagram enthüllt, dass der Krebs bei einer Routineuntersuchung entdeckt worden sei und er sich seither in Behandlung befindet. Die Therapie würde bei ihm «sehr gut anschlagen». Um sich auf seine Gesundheit konzentrieren zu können, bittet Daum aber auch um Privatsphäre. Dennoch freue er sich «über eure positiven Nachrichten und bedanke mich für eure Unterstützung». Sein abschliessender Appell an seine Follower: «Ich kann euch allen nur raten: Geht rechtzeitig zur Krebsvorsorge!»