Reinhard Mey dankt Haftbefehl für späten Charterfolg

Mey soll am Anfang skeptisch gewesen, als man ihn bat, die Nutzung seines Lieds für die Doku zu erlauben. «Was sie zuvor im Netz über mich fanden, weckte wohl eher Zweifel als Vertrauen», schrieb Haftbefehl in seinem offenen Instagram–Brief an den älteren Kollegen. Nachdem er die Doku gesehen hatte, gab Mey den Song jedoch frei. Der Liedermacher habe ihm damit etwas gegeben, das «tiefer geht als Zustimmung – eine stille, ehrliche Bestätigung: Dass man den Menschen hinter dem Bild, den Künstler hinter den Schlagzeilen, erst wirklich verstehen sollte, bevor man sich ein Urteil erlaubt».