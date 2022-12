Zudem wurde er im Laufe der Zeit in seinen Texten immer politischer, stellte sich gegen den Krieg und sang für den Frieden. 2003 trat er zusammen mit Konstantin Wecker (75) und Hannes Wader vor Tausenden Demonstranten in Berlin auf, die gegen den US-Krieg im Irak protestieren. 2022 war Mey einer der Unterzeichner eines Offenen Briefs an Bundeskanzler Olaf Scholz (64), in dem sich einige Stars gegen eine Waffenlieferung an die Ukraine ausgesprochen haben.