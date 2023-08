Reise verschoben: König Harald von Norwegen ist erneut krank

Harald von Norwegen hat mit seiner Gesundheit zu kämpfen

Der norwegische König hatte zuletzt immer wieder gesundheitliche Probleme. Im Mai musste Harald V. wegen einer Infektion mehrere Tage in einer Klinik in Oslo behandelt werden. Thronfolger Haakon von Norwegen übernahm damals die Amtsgeschäfte für seinen Vater. Es war das dritte Mal in sieben Monaten, dass dieser im Krankenhaus lag. Bereits im August und Dezember 2022 musste er wegen einer Infektion behandelt werden. Und auch davor machte dem Monarchen die Gesundheit immer wieder zu schaffen: 2005 und 2020 wurde er operiert, um jeweils eine Herzklappe zu ersetzen. Harald litt in den vergangenen Jahren unter anderem auch an Knieproblemen.