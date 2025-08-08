Reisen im August: Fünf einzigartige Ziele für den Sommerurlaub

Der Lake District ist nicht nur historisch bedeutend, sondern diente auch Schriftstellern wie William Wordsworth (1770–1850) oder Beatrix Potter (1866–1943) als Inspirationsquelle. Bis heute zeugen zahlreiche Herrenhäuser, Gärten und Museen von dieser kulturellen Vergangenheit. Die gute Erreichbarkeit mit dem Zug von Manchester oder London aus macht die Region auch für Kurzurlauber attraktiv. Im August zeigt sich das wechselhafte britische Wetter dabei meist von seiner stabilsten Seite.