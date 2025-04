Reisen im Mai: Hier lässt sich der Frühling richtig geniessen

Ein bedeutendes Ereignis im Mai ist der Memorial Day, der am letzten Montag des Monats begangen wird. In der Woche zuvor platzieren Soldaten auf dem Arlington Nationalfriedhof amerikanische Flaggen an mehr als 250.000 Gräbern, um gefallenen Soldaten zu gedenken. Diese Zeremonien bieten einen tiefen Einblick in die amerikanische Erinnerungskultur und machen Washington D.C. im Mai zu einem Ort des Nachdenkens und der historischen Reflexion. Die zentrale Memorial–Day–Parade findet am Montag, den 26. Mai statt.